Was „Sky Shield“ jetzt für Österreich bedeutet

Wissen Sie schon, welche Luftabwehrwaffen das Bundesheer anschaffen will?

Nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung am kommenden Freitag würden wir gemeinsam mit den anderen Teilnehmer-Staaten in die Beschaffung gehen. Zwei Systeme kann ich als Beispiel nennen, das deutsche IRIS-T SLM und das britische CAMM.