Deutscher Druck auf die ÖVP

ANDERERSEITS muss man sich angesichts dieser Schelte fragen, ob man in Berlin und in Brüssel schon vergessen hat, wie peinlich und kontraproduktiv die EU-Sanktionen des Jahres 2000 gegen die damalige schwarz-blaue Regierung waren. Diese wurden von den Österreichern als massive Einmischung in unsere inneren Verhältnisse betrachtet und führten nur dazu, dass die damalige Regierung Schlüssel/Riess-Passer zwischenzeitlich höchst populär war.