Blau-Schwarz geht in entscheidende Verhandlungen

FPÖ mit konzertiert kritischen Botschaften

Die Lage spitzte sich am Wochenende zu, nachdem ÖVP-Chef Christian Stocker in einem Mediengespräch Aussagen gemacht hatte, die von der FPÖ scharf kritisiert wurden. FPÖ-Länderchefs reagierten mit konzertierten kritischen Botschaften, wodurch der Konflikt weiter angeheizt wurde. Beide Parteien sehen sich stark unter Druck, die Erwartungen ihrer Wählerinnen und Wähler zu erfüllen, was die Suche nach Kompromissen zusätzlich erschwert.