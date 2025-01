Wo sich Rot und Grün noch uneinig sind

Ideologisch gibt es zwischen SPÖ und Grünen viele Schnittmengen. Oder, wie Anja Haider-Wallner, Frontfrau der Burgenländischen Grünen, sagt: „Es gibt vieles, das uns eint.“ Das war nicht immer so. Um im Koalitionspoker die Nase vorne zu haben, setzt die Grünen-Chefin die Linientreue bei gewissen Themen gehörig aufs Spiel. Grantig, aber nicht oppositionell, diese Stimmen drängen auch aus der Basis durch. Allen voran beim geplanten Bau der Klinik Gols, dem Zugang zu den Themen Asyl und Migration oder etwa in Bezug auf eine Zuleitung in den Neusiedler See pflegte man in der Vergangenheit mit der SPÖ mehr als gegensätzliche Auffassungen.