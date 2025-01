„Schrei Kikeriki, wenn du ein Ei legst!“

Denn in den Vorständen der börsennotierten Unternehmen in Österreich sind Frauen weiterhin rar. Von 192 Vorstandsmitgliedern sind aktuell nur 24 weiblich, demnach beträgt der Frauenanteil 12,5 Prozent. Damit einher gehen auch die immensen Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern. Nirgendwo in Österreich ist die Lohnschere zwischen Frauen und Männern so groß wie in Vorarlberg. Im Schnitt verdienen Frauen etwa 14.000 Euro weniger pro Jahr. Am Anfang ihres Vortrags stellt Rauchberger die Frage: „Erinnern Sie sich noch, was Sie werden wollten, als Sie im Kindergarten waren?“ Sie selbst wollte Mutter und Chefin werden – ein Ziel, das sie mit Nachdruck verfolgt hat. Später, so erzählt sie mit einem Augenzwinkern, habe sie auch davon geträumt, Paul McCartney zu heiraten. Dass er nie auf ihren Liebesbrief geantwortet hat, nimmt sie heute gelassen: „Ich dürfte mir wohl einiges erspart haben.“