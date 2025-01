Wien-Attentat: 125.000 Euro für ein Menschenleben

„Der Anschlag hätte verhindert werden können“, davon ist der Anwalt der trauernden Mutter überzeugt, die beim Terrorakt in der Wiener Innenstadt am 2. November 2020 ihre Tochter verloren hat. Die junge Frau studierte an der Uni für angewandte Kunst und verdiente sich daneben etwas durchs Kellnern. Mit ihr verloren drei weitere unschuldige Menschen durch die Horrortat von Kujtim F. ihr Leben.