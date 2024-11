Gedenken an Terroranschlag in Wiener Innenstadt

„Lassen uns nicht vom Terrorismus in die Knie zwingen

“Ludwig hob die Bedeutung des Ereignisses für die Stadtbewohner hervor: „Die meisten Wienerinnen und Wiener wissen noch genau, wo sie heute vor vier Jahren am Abend unterwegs waren“, stellte er fest. Doch Wien lasse sich „nicht vom Terrorismus in die Knie zwingen.“ Der Gedenktag erinnere daran, „das Gemeinsame immer vor das Trennende zu stellen“, so der Bürgermeister.