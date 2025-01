Terrorgefahr: Drohungen gegen Wiener Bälle im Netz

Wie die Wiener Polizei am Mittwoch bekannt gibt, werden immer wieder Postings mit Aufrufen zu weltweiten Anschlägen, auch in Europa von der Terrororganisation IS verbreitet. Nunmehr wurde in einem solchen als Aufruf zu wertenden Posting neben zahlreichen anderen Veranstaltungen in den USA und Europa auch die Wiener Ballsaison genannt.