Terrornacht in Wien: IS bekennt sich zu Anschlag

Bereits im Vorfeld war seitens der Regierung von einem Anschlag mit terroristischem Hintergrund gesprochen worden, der 20-jährige Täter galt als IS-Sympathisant. Nun hat sich der IS zu dem Terrorangriff in Wien am Montagabend, bei dem vier Menschen starben und 22 teils schwer verletzt wurden, bekannt. Ein „Soldat des Kalifats“ habe die Attacke mit Schusswaffen und einem Messer verübt, teilte die Terrormiliz am Dienstag auf ihrer Plattform Nashir News mit.