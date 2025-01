Trockene Mathematik als Stoff für Thrillerserie

An der Elite-Universität Cambridge in England tüftelt ein geniales Mathematik-Genie vor sich hin. Was der junge Edward Brooks nicht weiß: Er wird rund um die Uhr überwacht von der amerikanischen Sicherheitsbehörde, die in ständiger Angst ist, dass er ein weltveränderndes mathematisches Rätsel lösen könnte, das sie unter Verschluss halten will. Als er in die Nähe des Geheimnisses kommt, wird die Behörde aktiv – und eine Verfolgungsjagd rund um den Globus nimmt ihren Lauf ...