Fitzek-Verfilmung: „Es haben Frauen geweint“

„Es ist schwer, 400 Seiten in 90 Minuten zu erzählen. Auf der einen Seite ist das Buch ein Korsett, auf der anderen Seite muss man probieren, ein eigenständiges Kunstwerk zu schaffen. Das ist unserer Drehbuchautorin Susanne Schneider perfekt gelungen“, ist Bestsellerautor Sebastian Fitzek zufrieden mit der Verfilmung seines Werks „Der Heimweg“. Er ist ab 16. Jänner auf Amazon Prime Video verfügbar. Die Herausforderung sei zudem gelungen, das Thema häusliche Gewalt in einen Krimi einzubauen, der gleichzeitig unterhaltsam ist: „Wir haben ,Der Heimweg‘ auf dem Filmfestival in Monte Carlo gezeigt, und ich war begeistert von den Reaktionen. Es saßen auch betroffene Frauen im Publikum, die geweint und sich bedankt haben dafür, dass die Dialoge so treffend waren, die Machtlosigkeit, die die Opfer empfinden, so gut rübergebracht wurde.“