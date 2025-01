Heurige in Neustift am Walde wollen neue Buslinie

Neustift am Walde im nordwestlichen Eck von Wien ist eine wunderschöne Heurigengegend, das wissen Heurigen-Kenner. Die fast schon ländliche Stimmung am Stadtrand ist aber Fluch und Segen zugleich: So idyllisch die Lage, so sehr wird sie auch von Öffis links liegen gelassen. Das wollen die Heurigenbetriebe vor Ort nicht länger hinnehmen.