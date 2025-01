ASAP Rocky wegen Schüssen auf Ex-Buddy vor Gericht

Dem Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, wird von der Staatsanwaltschaft ein Angriff mit einer halbautomatischen Waffe in zwei Fällen zur Last gelegt. Laut seines früheren Freundes Terell Ephron hatte ASAP Rocky ihn bei einem Streit in Hollywood im November 2021 erst mit der Waffe bedroht und dann auf ihn geschossen. Ephron, der sich als Rapper ASAG Relli nennt, wurde dabei leicht verletzt.