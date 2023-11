Asap Rocky: Nach Schüssen auf Freund vor Gericht

Nicht das erste Mal vor Gericht

Es ist nicht das erste Mal, dass der 35-jährige Rapper mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Der in New York geborene Musiker wurde 2019 in der schwedischen Hauptstadt Stockholm nach einer Straßenschlägerei festgenommen. Er kam nach mehr als einem Monat in Untersuchungshaft frei und wurde später zu einer Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung verurteilt.