Waffen-Vorwürfe: Rapper Asap Rocky vor Gericht

Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Vorfall in Hollywood im November 2021. Dem „Praise the Lord“-Interpreten, mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers, wird zur Last gelegt, in einem Streit mit einem Bekannten eine Waffe gezogen und auf diesen geschossen zu haben. Das Opfer sei leicht verletzt worden, hieß es in Medienberichten.