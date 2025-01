99ers-Boss: „Das ist für mich wie ein rotes Tuch!“

Jetzt fürchtet sich der Angstgegner

Und die Spieler haben es scheinbar behirnt: Das am Ende knappe 5:4, nachdem es nach einem Doppelschlag der Bozener im finalen Drittel doch noch einmal spannend geworden war – brachten die 99ers cool ins „Ziel“. Vor 50 mitgereisten Fans war das ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Top-Sechs! Gegen einen Angstgegner, gegen den die Grazer einst jahrelang nichts gewinnen konnten. Jetzt hat das Team von Cheftrainer Harry Lange die Bozener aber schon zweimal in Folge geschlagen. Am Samstagabend (19.45 Uhr) geht die „Tournee“ in Bruneck bei Pustertal weiter.