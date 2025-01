Kreml verkündet: Putin will mit Trump sprechen

Trump machte sich für Treffen stark

Trump hatte am Donnerstag erklärt, Putin so schnell wie möglich treffen zu wollen, um dem Krieg in der Ukraine ein Ende zu setzen. Er wolle auch die Anzahl atomarer Waffen reduzieren. Diesbezüglich betonte der Kreml-Sprecher, dass Moskau Verhandlungen als notwendig erachte – es müsste so rasch wie möglich über die Rüstungskontrolle gesprochen werden. Entsprechende Verhandlungen seien im Interesse der ganzen Welt und nicht nur von zwei Ländern, zeigte sich Peskow überzeugt.