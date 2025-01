Benko sitzt in Einzelzelle mit Videoüberwachung

Benko schweigt zu Vorwürfen

In einer ersten Einvernahme in Innsbruck hatte sich Benko zu den Vorwürfen nicht äußern wollen. Doch in dem Fall dürfte ihm die alte Gefängnisweisheit in Sachen Aussagenverweigerung „Sagst ja, bleibst da, sagst nein, gehst heim“ nicht helfen – es wird allgemein erwartet, dass die U-Haft über Benko verhängt wird.