Festnahme! Für René Benko klickten Handschellen

Benko wurde am Donnerstag in seiner Villa in Innsbruck auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft festgenommen, der Vorwurf lautet vorsätzliche Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen im Rahmen des Signa-Insolvenzverfahrens. Er soll in die Justizanstalt Innsbruck – auch bekannt als „Zieglstadl“ – gebracht worden sein und dort polizeilich einvernommen werden – die U-Haft wurde bereits beantragt.