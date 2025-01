Ausjongliert | ORF-Pläne

Ausjongliert. „Haft für Benko erst nach 14 Monaten Ermittlungen – war die Justiz zu langsam?“ Diese „Frage des Tages“ stellten wir am Donnerstag nach der Festnahme von Milliardenpleitier René Benko unseren Lesern und Usern. Die selten einhellige Antwort: Mehr als 90 Prozent antworteten mit „Ja“! Tatsächlich fragen sich viele, wie es so lange dauern konnte, bis die mutmaßlich kriminellen Machenschaften – es gilt natürlich wie üblich die Unschuldsvermutung – zur überfälligen Festsetzung des Immobilienjongleurs führen. Und da denken natürlich viele an die vielen prominenten Freunde, Partner und Gäste des Strippenziehers. Sie denken an mutmaßliche Abhängigkeiten, an Netzwerke und an Sümpfe, in denen man manch Übles zu versenken versucht. Aber die Mühlen der Justiz, die oft sprichwörtlich langsam mahlen – sie mahlen ja doch. Und so holten sie am Donnerstag nicht nur die zentrale Figur in Innsbruck ab, sondern durchsuchten auch gleich Benkos Villa, das noble Chalet N am Arlberg und das 1000-Quadratmeter-Penthouse am Wiener Fleischmarkt. Es hat sich nun für Benko wohl endgültig ausjongliert. Fragt sich nur, wen in seinem näheren oder weiteren Umfeld es noch trifft. Die „Krone“ bleibt dran!