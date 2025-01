„Herdprämie“ und Kindeswohl

Die Koalitions-Verhandler von Blau und Schwarz debattieren gegenwärtig darüber. In Oberösterreich, wo diese beiden Parteien seit Jahren gemeinsam regieren, gibt es sie bereits: jene – ohnedies sehr bescheidene – Abgeltung für Eltern, Mütter oder Väter, die ihre Kinder noch nicht frühzeitig in den Kindergarten geben, sondern zu Hause betreuen. Von den Gegnern dieser Maßnahme wird sie „Herdprämie“ genannt, gewissermaßen als Schandlohn bezeichnet, der die Frauen zurück an den heimischen Herd zwingen solle.