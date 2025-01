„Herdprämie“ bundesweit und als Mindestsicherung?

In Oberösterreich etwa werden 80 Euro pro Monat ausbezahlt. Laut AK Wien gehe dies aber auf Kosten des Ausbaus der institutionellen Kinderbetreuung, das Bundesland sei bei der Kinderbetreuungsquote regelmäßig Schlusslicht. Salzburg, Vorarlberg und die Steiermark wollen ähnliche Modelle umsetzen: In der steirischen Gemeinde Lannach werden Eltern, die ihr Kind zu Hause anstatt in der Krippe betreuen, bereits jetzt finanziell entschädigt. Seit mittlerweile acht Jahren gibt es dieses Angebot in der 3700-Seelen-Gemeinde.