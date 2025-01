FPÖ und ÖVP verhandeln über Klima und Familie

In der Gruppe zu Familie und Frauen verhandelt Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm für die ÖVP an der Spitze. Ihr gegenüber sitzt die blaue Abgeordnete Rosa Ecker. Ein Vorhaben soll eine Prämie für Frauen sein, die zu Hause bleiben und dort für ihre Kinder sorgen. Während die FPÖ von „Wahlfreiheit“ spricht, kommt Kritik von der SPÖ und den NEOS. „Frauen brauchen ein eigenständiges Einkommen, von dem sie leben können. Nur mit einem Job können sich Frauen eine sichere Existenz aufbauen, sonst geraten sie in Abhängigkeit“, sagte SPÖ-Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner in einer Aussendung.