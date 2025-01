„Positiver Druck“: Ilzer vor neuer Bewährungsprobe

Der frühere Sturm-Trainer schwärmte in höchsten Tönen von den Nordlondonern, auch wenn die Spurs seit Wochen ebenfalls in der Krise stecken. Von den vergangenen fünf Ligaspielen hat das Team von Trainer Ange Postecoglou fünf verloren. „Tottenham ist gespickt mit Topspielern, sie sind das wertvollste Team im Wettbewerb. Wir wissen, was für eine Mannschaft da auf uns zukommt“, betonte Ilzer, der den jüngsten 3:1-Ligasieg im Abstiegsduell bei Holstein Kiel nicht überbewerten wollte.