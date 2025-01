Spott für Krisen-Klub: „Schlimmer als Arzttermin“

Während man sich in der Liga langsam aber sicher dem Abstiegsgespenst stellen muss, läuft es in der Europa League besser. Dort hat man gute Chancen, die nächste Runde zu erreichen. So könnte das Spiel gegen einen anderen Krisen-Klub vielleicht ja eine Trendwende einläuten. Am Donnerstag trifft man in Deutschland nämlich auf Hoffenheim. Dort hat Ilzer mit seinem Team zwar das Schicksalsspiel gegen Kiel gewinnen können, doch sicher im Trainerstuhl sitzt er deshalb weiterhin noch nicht. Eine Niederlage würde seinem Trainerkollegen Postecoglou aber wohl schon mal seinen Job kosten ...