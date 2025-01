Entschied Freundschaftsdienst das „Duell um Wels“?

Entschied ein Dienst unter Freunden, die gemeinsam die Polizei-Schulbank drückten, wer in Wels Polizeichef wird? Am Mittwoch wurde bekannt, dass Stefan Müller vom Innenminister ernannt wurde – vorbei an der selten einhelligen Empfehlung des Landespolizeikommandos in OÖ inklusive Personalvertretung, Fach- und Zentralausschuss für den seit neun Monaten interimistischen Chef Hermann Krenn.