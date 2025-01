Reise-Gedanken: neue Ziele & Ski-WM

Weihnachten ist vorbei, auch die Ferienmesse in Wien, die mir persönlich viele interessante Reiseideen in den Kopf gesetzt hat. Bei vielen Veranstaltern laufen im Februar die Frühbucher-Aktionen aus, denn in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass jene, die früher buchen, zwei Vorteile genießen – nämlich den besseren Preis und die größere Auswahl. Wer länger zuwartet, muss das nehmen, was überbleibt, lautet hier die Botschaft.