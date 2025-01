Klassische Musik, Kasperltheater und KV-Ball

„It’s Now or Never – Viva las Vegas“: Der legendäre Ball des Kaufmännischen Vereins und der Wirtschaftskammer Oberösterreich steht im Zeichen des 90. Geburtstags von Musiklegende Elvis Presley. Kosten: 115 Euro, Jugendkarte: 35 Euro Datum: Samstag, 25. Jänner, 19.30 Uhr Infolink: palaislinz.at/kv-ball-2025

(Bild: Wenzel Markus/Markus Wenzel)