Sterne für die Kärntner Gastronomie

Acht Restaurants aus Kärnten erhielten im Hangar 7 in Salzburg insgesamt 10 Auszeichnungen, denn zwei Restaurants wurden gleich in zwei Kategorien ausgezeichnet. Je einen Michelin-Stern erhielten das Gourmetrestaurant Hubert Wallner in Maria Wörth, das Genießerhotel Die Forelle am Weißensee, das Restaurant Moritz in Grafenstein und das Rouge Noir am Weißensee.