Diese Restaurants könnten Michelin-Sterne bekommen

Michelin ist der einzige Gourmet-Guide, der weltweit handelt, bei dem Gastro-Profis hauptberuflich ihrer Profession des Testens nachgehen. Während sich in Italien schon 1342, in Deutschland 1265, in Slowenien 63 und in Kroatien 92 Betriebe über Auszeichnungen des Verlags freuen durften, fehlte Österreich bisher auf der internationalen Gourmet-Weltkarte.