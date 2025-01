Grazer Verkehrspläne: „Eine Schikane für Pendler“

Der von der „Krone“ kurz vor der Landtagswahl im November enthüllte Grazer Mobilitätsplan 2040 (MP2040) schlägt weiter hohe Wellen. Nachdem die Stadt-ÖVP die Causa bereits „dringlich“ in den Grazer Gemeinderat der vergangenen Woche gebracht und eine Volksabstimmung gefordert hatte, legten die Schwarzen nach. Es hagelte Kritik an der Auswahl des von der grünen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner beauftragten Wiener Instituts, welches das neue Verkehrskonzept federführend erarbeitet habe. Der Institutsleiter habe bereits in ganz Österreich Gutachten zugunsten der grünen Partei erstellt.