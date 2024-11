Für Grazer Autofahrer könnte es künftig eng werden

Dieses Konzept könnte noch vor der Landtagswahl für Zündstoff sorgen: In den Hinterzimmern des Grazer Rathauses kursiert aktuell ein Entwurf des „Mobilitätsplanes Graz 2040“ (kurz: MP2040) – der, so das Bestreben der Koalition, Anfang 2025 den Gemeinderat passieren soll. Der „Krone“ liegt dieses geheime, 103 Seiten starke Papier aus der Feder der Abteilung für Verkehrsplanung vor – und so viel sei bereits verraten: In den nächsten Jahren könnte es ziemlich eng für die Autofahrer in der Landeshauptstadt werden!