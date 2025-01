Mobilitätsplan Graz: Kritik an „grünem“ Gutachten

Doch die Stadt-ÖVP will nicht aufgeben und legt nach: Nun hagelt es Kritik an der Auswahl des von der grünen Verkehrsstadträtin Judith Schwentner beauftragten Wiener Instituts, „das den umstrittenen Mobilitätsplan 2040 federführend erarbeitet“ habe. „Der Leiter des Instituts war in der Vergangenheit nachweislich für die Bildungsakademie der grünen Partei tätig und hat in ganz Österreich Gutachten zugunsten der Grünen erstellt“, moniert Gemeinderat Huber.