Harry gegen die „Sun“: Darum geht es im Prozess

Mutmaßliche Vergehen reichen bis in die 90er-Jahre zurück

Die mutmaßlichen Vergehen bei der „Sun“ reichen zurück bis in die 90er-Jahre. Dass in dem betroffenen Zeitraum illegale Methoden wie das Abhören von Sprachnachrichten bei einigen britischen Zeitungen verbreitet waren, ist unumstritten. Im Jahr 2011 erreichte der Abhörskandal seinen Höhepunkt. Die zu NGN gehörende Wochenzeitung „News of the World“ wurde deswegen eingestellt. Der Verlag entschuldigte sich.