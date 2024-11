Verfahren von Prinz Harry kostet wohl 45 Mio. Euro

Prozess 2026 möglich

Richter Matthew Nicklin deutete an, dass es 2026 zu einem Prozess kommen könnte. Möglich sei ein Start am 14. Jänner 2026, sagte Nicklin. Er betonte aber, dass es sich bei dem Termin um ein „Ziel“ handele. „Ich weiß nicht, was in den verschiedenen Phasen des Rechtsstreits passieren wird“, sagte er. „Dieses Ziel könnte letztendlich vereitelt werden.“