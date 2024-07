Klagen gegen Presse vertieften Kluft mit Royals

Der jüngere Sohn von König Charles III. (75) ist davon überzeugt, dass er Opfer von Telefon-Hacking und anderen illegalen Methoden der Informationsbeschaffung wurde. In einem Prozess gegen den Verlag des „Mirror“ bekam er bereits Schadenersatz zugesprochen. Ähnliche Vorwürfe macht er auch anderen Boulevardblättern und zerrt sie vor Gericht. Darum geht es in der neuen Doku mit dem Titel „Tabloids on Trial“ für die sich der Prinz interviewen ließ.