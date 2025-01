Früherer Bundesratspräsident Todt verstorben

„Reinhard Todt hinterlässt eine große Lücke in unserer Bewegung”, würdigt SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak den Verstorbenen. „Seit jungen Jahren war Reinhard Todt der Sozialdemokratie stets treu verbunden. Ob als Bezirkssekretär in Simmering, als Leitender Sekretär in der SPÖ Landesorganisation, als Bezirksrat oder Bundesrat – Reinhard Todt war Sozialdemokrat durch und durch, der stets für die Werte unserer Partei gekämpft hat. Unsere Anteilnahme in diesen schweren Stunden gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.”