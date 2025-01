SPÖ bleibt auch nach Doskozils Erfolg gespalten

„Doskonomics“: Burgenlands Landeshauptmann erntet für seine „soziale Wirtschaftspolitik“, auch „Doskonomics“ genannt, von Experten und der Opposition viel Kritik. Bei der Bevölkerung kommt die fürsorgliche Verstaatlichung gut an. Doskozil investiere das Geld lieber Zuhause, als es nach Brüssel zu schicken oder für Raketen für die Ukraine auszugeben, so der Volksmund. Wie sich das Anstellen von Pflegekräften, Aufkaufen von zahlungsunfähigen Unternehmen und zahlreiche Gratis-Leistungen in der Kinderbetreuung am Ende des finanziell ausgehen, weiß nur Doskozil selbst.

Kantiger Migrationskurs: Der kantige Migrationskurs ist Doskozils zweites Merkmal. In den Ländern wird zwar in Sachen Zuwanderung nicht viel entschieden, der Landeshauptmann hat es aber trotzdem geschafft, sich das Image eines sanften Scharfmachers aufzubauen. Damit hält er viele Wähler, die der FPÖ zugeneigt sind.

Persönlichkeit: Doskozil kommt nicht zuletzt auch mit seiner Persönlichkeit gut an. Er ist dominant und gilt als „Macher“. Er setzt das um, was er für richtig hält. Das wird von den Wählern goutiert. 44 Prozent geben an, dass sie die SPÖ für ihre „gute Arbeit“ gewählt haben, 22 wegen der Persönlichkeit Doskozils. Auf Platz drei der Wahlmotive kam bei der SPÖ jenes der Stammwählerschaft mit 11 Prozent.