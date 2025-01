ÖVP-Landeschef rechnet mit eigener Bundespartei ab

Erinnerungen an Drexlers Abrechnung mit Bund

Sagartz erinnerte mit seiner Kritik an den steirischen Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler. Auch dieser gab dem Bund die Schuld am Wahldebakel bei der Landtagswahl Ende November. „Die Bundespolitik hat diese Wahl dominiert – sie war entscheidend wie noch nie. Insofern ein großes Danke nach Wien! Ich fühle mich ein bisschen als Bauernopfer der Republik“, sagte Drexler. Kurios: Damals verhandelte die ÖVP mit SPÖ und NEOS gerade an einer Dreierkoalition, die schlussendlich Anfang Jänner scheiterte. Nun beschwerte sich Sagartz über die blau-schwarzen Verhandlungen.