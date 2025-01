Der neue Stil: Brachial oder doch freundlich?

Man ist ja schon froh, wenn sich das politische Personal halbwegs zivilisiert verhält. So wie im burgenländischen Wahlkampf. Da hielten sich die Dumm- und Grobheiten in Grenzen. Vielleicht ist man dort klüger? Oder es liegt daran, dass das Burgenland so klein ist und sich aus Scham, den Mitbewerbern am nächsten Tag über den Weg zu laufen, einfach alle besser benehmen?