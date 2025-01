Gamon: „Die Struktur vieler Ortschaften bröckelt“

Effizienter Einsatz von Steuergeld

Geht’s nach den Pinken, soll vorrangig in Bildung, Kinderbetreuung, die lokale Wirtschaft und zukunftsweisende Projekte investiert werden, anstatt das Steuergeld in ineffizienten und teuren Strukturen versickern zu lassen: „Wir werden verstärkt auf das Geld der Bürgerinnen und Bürger achten und sicherstellen, dass es in nachhaltige und sinnvolle Maßnahmen fließt“, verspricht Gamon. Den Einwand, dass der Einfluss einer Kleinpartei auch auf Gemeindeebene arg begrenzt ist, lässt sie nicht gelten: „Wo wir Neos vertreten sind, hat sich bereits vieles verändert: Ein neues Verständnis von Transparenz und nachhaltiger Politik setzt sich durch.“ Allerdings, so schränkt die pinke Frontfrau ein, würden die Altparteien mit ihren „starren, ineffektiven Strukturen“ immer noch ein massives Bollwerk bilden: „Sie tun sich schwer damit, ihre überholten Gewohnheiten aufzugeben.“