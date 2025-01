Pechvogel „Bischi“ spielt heuer für KAC nicht mehr

Bischofberger ist seit 2016 beim KAC unter Vertrag. Seit Jahren hat er wegen zahlreicher Gehirnerschütterungen große gesundheitliche Probleme und versäumte viele Spiele. Der Stürmer war sogar schon einmal in der Schweiz in einer Spezialklinik in Behandlung, war auch extrem lichtempfindlich. Zuletzt arbeitete Johannes am Comeback, aber leider wurde nichts daraus. Hoffentlich kehrt der pfeilschnelle Stürmer überhaupt wieder zurück.