FPÖ schießt gegen Kontrollen digitaler Dienste

ÖVP: Desinformationskampagnen „demokratiegefährdend“

ÖVP-Delegationsleiter Reinhold Lopatka wies die FPÖ-Kritik am DSA zurück. „Wir haben zuletzt im Zuge der Präsidentenwahl in Rumänien gesehen, wie demokratiegefährdend Desinformationskampagnen sein können. Erstmals hat sich ein Höchstgericht dazu veranlasst gesehen, eine Wahl aus diesen Gründen zu annullieren. Was offline verboten ist, muss auch online einem Regelwerk unterliegen“, erklärte Lopatka in einer Aussendung.