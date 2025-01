An diesem Tag könnte in Wien jetzt gewählt werden

Ein Bericht der „Krone“ verbreitete sich am späten Mittwochabend wie ein Lauffeuer. In einer für Donnerstag kurzfristig einberufenen Präsidiumssitzung der Wiener SPÖ soll unter anderem über eine Vorverlegung der eigentlich für Oktober geplanten Wahl beraten werden. Der politische Hintergrund: Bereits mit den Verhandlungen von FPÖ und ÖVP wächst in der Bundeshauptstadt auch die Proteststimmung unter den Linkswählern. Diesen Mobilisierungseffekt könnten sich Bürgermeister Michael Ludwig und Co. zunutze machen – und früher wählen lassen.