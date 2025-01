Paukenschlag: SPÖ berät über Vorverlegung der Wahl

Vorbereitungen für die Klausur

Wie die „Krone“ erfuhr, wurde am Mittwoch kurzfristig eine Sitzung des Wiener Landesparteipräsidiums für Donnerstag einberufen. „Es gibt am Donnerstag aber gleich mehrere Sitzungen, vor allem auch in Vorbereitung auf die Regierungsklausur mit den NEOS am Freitag“, ergänzt ein Mitglied des Präsidiums.