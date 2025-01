Südseeträume auf Samoa

Endlose Palmenstrände, kristallklares Wasser und exotische Kulinarik – die Republik Samoa ist das Traumziel schlechthin in der Südsee. Die Wiege Polynesiens liegt direkt an der internationalen Datumsgrenze in Ozeanien, was einige Skurrilitäten mit sich bringt. Auch die deutsche Kolonialzeit hat bis heute Spuren auf den Inseln im Pazifik hinterlassen.