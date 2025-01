Nächste ÖSV-Riesentorläuferin fehlt bei Heim-WM

Quali trotz Startnummer in den Top-30

„Kurz vor dem Semmering-Riesentorlauf wurde mir dann mitgeteilt, dass ich in die Qualifikation muss“, erzählt die Kappaurer. „Für mich kam das völlig überraschend, da ich zu diesem Zeitpunkt noch mit einer Nummer unter 30 an den Start gegangen wäre, was immer als Kriterium galt, nicht in die Quali zu müssen.“ Nachdem sie beim aber Auftakt in Sölden verletzungsbedingt hatte passen müssen und beim Rennen in Killington drittbeste ÖSV-Dame gewesen war, jedoch als 39. das Finale um 0,68 Sekunden verpasst hatte, war sie in der Weltcupstartliste aus den Top-30 gerutscht, was für ÖSV-Damencheftrainer Roland Assinger aber schlussendlich das ausschlaggebende Kriterium war.