ÖSV-Lady gesteht: „Hätte es dann wohl gelassen“

Mit Erfolg! Als 24. qualifizierte sie sich locker für die Entscheidung, wo sie befreit fuhr und sich mit der drittbesten Laufzeit noch auf Platz 18 verbessern konnte. „Es scheint so, als ob ich in diesem Winter erst in den zweiten Läufen die Sicherheit habe, um mein bestes Skifahren zeigen zu können“, analysiert die Head-Pilotin, die in Sölden als 18. gut in die Saison gestartet war und es in Mont Tremblant als 14. zu ihrem besten Resultat in diesem Winter brachte.