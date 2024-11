ÖSV-Lady nach Knie-OP in Killington wieder dabei

Am 7. Oktober hatte Elisabeth Kappaurer bei einem Sturz in Sölden eine Knorpelverletzung im linken Knie erlitten, die operiert werden musste und einen Start beim Weltcup-Opening unmöglich machte. Doch nachdem die Bezauerin am 6. November erstmals wieder auf Skiern stand und in den letzten Wochen tolle Trainingstage in Hippach absolvierte, meldet sie sich nun rechtzeitig zum Riesentorlauf am Samstag in Killington (US) startklar.