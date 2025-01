Auto ging bei OMV-Tankstelle in Flammen auf

Am Dienstagnachmittag erlebte ein 59-Jähriger an einer Tankstelle in Bruck an der Mur einen Schockmoment: Er hatte gerade sein Fahrzeug im Bereich der Staubsauger abgestellt, da ging es in Flammen auf. Der Lenker konnte noch aussteigen und versuchte den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen.